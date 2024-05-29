مدبولي: هدفنا وصول الدعم إلى مستحقيه

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلي الوزراء، إنّ مجلس الوزراء ناقش اليوم في اجتماعه مجموعة من الموضوعات المهمة جدًا، مؤكدا أنّ الحكومة تهدف إلى وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «تطرقنا في بداية اجتماع المجلس للموضوع المحوري الذي تحدثنا فيه منذ يومين في مؤتمر صحفي بمدينة الإسكندرية، والخاص بمنظومة الدعم وكيف نبدأ في زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل بعض أو قليل جدًا من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة بصورة كبيرة جدا في هذا الملف».