ألوان زاهية تغطي السماء ..عاصفة شمسية نادرة تضرب الأرض

عاصفة شمسية نادرة ضربت النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وحرص عدد كبير من محبي الفلك على توثيقها بالصور، ليعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا تحت عنوان «إيه النتائج المحتملة؟.. عاصفة شمسية تضرب الأرض للمرة الأولى منذ عام 2003».

مشهد وصفته المؤسسات العلمية بالنادر

وقدم التقرير شرحا مفصلا للعاصفة الشمسية النادرة، قائلا: «مشهد وصفته المؤسسات العلمية بالنادر، وكان عنوان لأضواء العاصفة الشمسية الشديدة التي ضربت الغلاف الجوي في عدد من دول النصف الشمالي للأرض».

وأضاف التقرير: «في أوروبا، حرص عدد من الأشخاص على التقاط صورا وفيديوهات لتوثيق المشهد النادر في السماء، والذي وصف بـ«الحدث الذي لم يُسجل منذ عام 2003»».

وتابع: «الصور والفيديوهات التي انتشرت ظهرت بها السماء في عدد من الدول الأوروبية مع وجود ظاهرة الشفق القطبي، وهذه الظاهرة سببها الرئيسي الانفجارات الشمسية التي تتجه للأرض عن طريق الرياح الشمسية، وعندما تصل إلى الغلاف الجوي لكوكب الأرض تجد مقاومة قوية جدا».

توهج الجزء الخارجي للغلاف الجوي

وواصل: «هذه الظاهرة تؤدي إلى توهج الجزء الخارجي للغلاف الجوي فوق مناطق القطبين الشمالي والجنوبي، وبعد هذا التوهج الشديد تظهر ألوان زاهية تغطي مساحات كبيرة في السماء».