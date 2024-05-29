مدبولي: الدعم النقدي هو السبيل الوحيد للوصول إلى المستحقين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، إنّ الدولة تضع خطة واضحة للتحول إلى منظومة الدعم النقدي بدلا من العيني، موضحا أنّه السبيل الوحيد لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة، كي يستطيع كل رب أسرة يعرف ما هي أولوياته وكي يستفيد منها.

وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المبلغ الذي ستحدده الدولة الدعم النقدي لن يكون ثابتا، وسيكون هناك معدلات سعرية مرتبطة بالتضخم وبزيادة بعض الأسعار العالمية التي تمكن الدولة من تزويد المبلغ الإجمالي، حتى يستفيد المواطن من الدعم ولم يتحول مع مرور الوقت إلى رقم قليل.

وأشار إلى أنّ الدولة تستهدف الوصول إلى تصور عام في الموضوع قبل نهاية العام، من خلال مناقشته بالآليات في الحوار المجتمعي والوطني والخبراء لوضع خطة تنفيذية حتى يبدأ التطبيق الفعلي له اعتباراً من موازنة 2025 2026.