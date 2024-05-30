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ضوابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال 2024.. يبدأ السبت المقبل

كتب:

أميرة فكري
07:17 ص | الخميس 30 مايو 2024
رياض الأطفال - صورة أرشيفية

رياض الأطفال - صورة أرشيفية

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن التقديم في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2024-2025، والمقرر أن يبدأ يوم السبت 1 يونيو المقبل.

التقديم في رياض الأطفال 2024

- القبول بالمستوى الأول لرياض الأطفال من 4 سنوات وحتى 5 سنوات إلا يوم في 1 أكتوبر.

- سن القبول بالمستوى الثاني لرياض الأطفال من 5 سنوات وحتى 6 سنوات إلا يوم في 1 أكتوبر.

- الكثافة المقررة لفصل رياض الأطفال (36) طفلا بالقاعة.

- يتم القبول تنازليًا من أكبر من إلى أصغر سن للمتقدمين مع عدم الإخلال بالكثافات المقررة.

- لا يجوز الاستثناء من شرط السن في ضوء مراحل التنسيق.

- لا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام بفصول رياض الأطفال.

- لا يجوز الاستثناء من مواعيد التقديم. 

- عند التساوي في السن تعطى الأولوية لمن له أشقاء بالمدرسة والأقرب سكناً مادام ينطبق عليه شروط التقديم طبقاً للترتيب في التنسيق.

طريقة اختيار المدرسة

- رغبة ولي الأمر في اختيار المدرسة اختيارية وليس فيها أي تعديل حال قبول الطفل بالمدرسة وطبقاً للسن وكثافة كل مدرسة طبقاً للعنوان المقدم.

- يكون إثبات إقامة الطفل باسم الأب أو الجد أو الجدة من الأب.

- يلتزم ولي الأمر سداد المصروفات المدرسية خلال 10 أيام من إعلان النتيجة وإلا سقط حق نجله في الالتحاق برياض الأطفال لهذا العام. 

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بقلم أميرة فكري