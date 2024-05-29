«تعليم الجيزة»: إجراءات قانونية تجاه حيازة هاتف محمول في الامتحانات حتى لو كان مغلقا

وصلت نسبة حضور الطلاب اليوم في امتحانات الدبلومات الفنية بالجيزة إلى 99% في جميع الشعب «تجاري - صناعي - زراعي - فندقي»، وتستمر الامتحانات حتى الخميس 6 يونيو طبق الجداول المعتمدة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، خلال متابعته أعمال الامتحانات من الغرفة المركزية في المحافظة، ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع مدير المديرية، وغرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية تعمل على مدار اليوم والساعة لرصد وسرعة وحل المشكلات، مشددا على رؤساء اللجان بعدم السماح بدخول أي طالب اللجان بهاتف محمول.

ووجّه وكيل تعليم الجيزة، باتخاذ الإجراءات القانونية حال حيازة الطالب تليفون محمول، حتى لو لم يستخدم وكان مُغلقًا، مشيرا إلى أنّ غرفة العمليات في المديرية تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا، لافتا إلى اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات، وعلى التطهير والتعقيم مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.

99% نسبة الحضور

وشدد سلومة على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فورا، وعلى مديري عموم الإدارات التعليمية بتوافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة لأبناء الطلاب، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياة يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات.

ووجّه مديري عموم الإدارات التعليمية بالتعاون المثمر مع رؤساء لجان الامتحانات والحرص على حل المشكلات التي تواجههم مع الالتزام بكالقواعد واللوائح والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.