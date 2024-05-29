مدبولي: مصر بحاجة إلى 50 ألف فصل جديد سنويا لتغطية الزيادة السكانية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة وصلت إلى حالة من التوازن السعري فيما يتعلق بالوقود والمحروقات في 2021.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «وصلنا للتوازن السعري في 2021، معنديش دعم محروقات بـ155 مليار محطوطين السنة الجاية، كان كل اللي موجود 19 بيمثلوا أنبوبة البوتاجار، السؤال هنا الكلام دا ممكن الدولة تعمل بيه إيه؟».

وتابع: «في المرحلة دي كنا بدأنا مشروع حياة كريمة، وعلمنا صرف صحي للقرى المحرومة، أنا مش بقلص الموضوع عشان أقلل من الموازنة، بالعكس أنا أخدت المبالغ وحطتها في مكان المواطن محتاج له وفي أشد الاحتياج له».

وأكمل: «كل عام مع الزيادة السكانية اللي بتحصل محتاجين نبني حوالي من 40 إلى 50 ألف فصل جديد، يعني 50 مليار جنيه لإنشاء مدارس تتواكب مع الزيادة السكانية، أنا هنا مش بتكلم عن المدرسين اللي المفروض يتعينوا ولا رواتبهم، وأنا لو قدرت النهارده أعمل نوع من الوفر، هركز أزود وأكثف من بناء مدارس ومستشفيات وانهي مشروعات زي الصرف الصحي في حياة كريمة».