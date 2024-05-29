تخبط في إسرائيل.. تصنيف منظمة أممية كـ«إرهابية» وتحذير شديد اللهجة لنتنياهو

في خطوة تعكس التخبط الذي تعاني منه دولة الاحتلال، أقر الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولية، مشروع قانون اقترحته المعارضة، لإعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل للاجئين الفلسطينيين «الأونروا» كمنظمة إرهابية.

الائتلاف يعتزم إخراجه القانون عن مساره في المستقبل

بحسب موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الصادر باللغة الإنجليزية، فإنه من غير المتوقع أن يحرز التشريع، الذي قدمته عضو الكنيست من حزب «يسرائيل بيتنو»، الذي حظي بدعم الإئتلاف في التصويت، مزيدا من التقدم، حيث تشير التقارير، إلى أن الإئتلاف يعتزم إخراجه عن مساره في المستقبل.

وفي سياق آخر، أصدر حزب يهدوت هتوراة الموحد إنذارا لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يحذر فيه من أنه إذا لم يتم تحويل مئات الملايين من الشواكل بحلول يوم السبت المقبل لزيادة رواتب المعلمين في المدارس الحريدية، فإن أعضائه سيتركون أدوارهم في الحكومة.

تهديدات باستقالة نواب ورؤساء لجان ووزراء

يدعي الحزب الأرثوذكسي المتشدد على رغم المحادثات العديدة الأخيرة حول هذا الموضوع، فإنه يتم حجب جميع الأموال المخصصة لأولويات الحريديم، وتقول إنها عقدت اجتماعا طارئا بشأن هذه المسألة.

وجاء في بيان للحزب، أن الرجل الثاني في الكنيست، موشيه جافني، بعث برسالة إلى نتنياهو يقول فيها إنه لن يتمكن من الاستمرار في العمل كرئيس للجنة المالية في الكنيست إذا استمر نتنياهو على موقفه.

وأعلن مكتب عضو الكنيست أن جافني لن يستقيل وحده إذا لم يتم تلبية الطلب ولكن سيستقيل رؤساء لجانأخرى وعدد من الوزراء.