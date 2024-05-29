مدبولي: الدولة لا تتأخر في تقديم حزمة اجتماعية وقت الحاجة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه في أي لحظة نرى فيها أن هناك احتياجا لتقديم حزمة اجتماعية، فإن الدولة لا تتأخر.

أضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «كام مرة بناء على توجيه الرئيس السيسي تدخلنا بحزمة إجتماعية جديدة وحزمة حماية؟، وهنا لازم أرشد، أرشد ليس المقصود بها أخفض، الترشيد إني استخدام موارد الدولة، وكيفية عمل أفضل استغلال ممكن بها، فكلمة ترشيد لا تعني تقليل، والوفرة التي نأخذها من بند، نقوم بإضافتها في بند آخر».

وتابع: «أنا كمواطن يبقى عندي الحرية، عندي هذا الرقم في حسابي بينزلي كل أول شهر، أنا شايف احتياجات أسرتي وظروفها إيه، وهي دي التفاصيل اللي احنا عايزين نخرج بيها من الحوار المجتمعي، وفي الآخر إيه الرقم المناسب اللي نبدأ بيه».

وأكمل: «النهاردة عدد المستفيدين من منظومة الخبز 71 مليونا، والتموين 62 مليونا، وبالتالي نحن نعيي أن هذا العدد في احتياج للدعم، لكن الأفضل له طبقًأ لظروفه ياخده كفلوس ويعرف يستفيد منه».