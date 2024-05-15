«نقل النواب» توافق على موازنة الهيئة القومية للأنفاق

وافقت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة القومية للأنفاق، للعام المالي 2024/ 2025.

إيرادات الهيئة القومية للأنفاق

وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2024 - 2025 مبلغ 228 مليارا و143 مليونا و94 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالي الجاري مبلغ 184 مليار 171 مليونا و650 ألف جنيه، بزيادة قدرها 43 مليارا و 971 مليونا و444 ألف جنيه، بنسبة 24%.

وبلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة القومية للأنفاق للعام المالي مبلغ 24 مليارا و286 مليونا و265 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام الجاري مبلغ 16 مليارا، و448 مليونا و324 ألف جنيه، بزيادة قدرها 7 مليارات و837 مليونا و941 ألف جنيه بنسبة 48%.

وبلغت إيرادات الهيئة القومية للأنفاق 5 مليارات و300 مليون جنيه.