«نقل النواب» توافق على اتفاقية مصر وإسبانيا بشأن توريد 7 قطارات «تالجو»

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 34 لسنة 2024، بشأن الموافقة على «اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا»، لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو، بقيمة 200 مليون يورو.

رئيس لجنة النقل: قطارات التالجو الجديدة ستؤدي إلى تقليل زمن التقاطر

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن قطارات التالجو الجديدة ستؤدي إلي تقليل زمن التقاطر، وزيادة عدد الركاب، وتقديم خدمه جيدة للمواطنين وأيضا للسائحين.

وأوضح «عابد»، انه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة التنمية المستدامة 2020، فإن الهيئة القومية للسكة الحديد، تقدم خدمات مدعمة للمواطنين، مشيرا إلى أن قطارات تالجو الإسبانية تتميز باستخدام تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، الذي يتنبأ بالأعطال قبل حدوثها، ما يتيح وقت كافيا لأعمال الصيانة، ويؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي للقطارات، وتصنع تلك القطارات من الألمونيوم الأخف وزنا وبالتالي يقلل من استهلاك الوقود.

من جانبه، قال المهندس وائل نعيم، مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل الخارجي، إن هيئة السكة الحديد لديها تجربة سابقة مع شركة تالجو، وأشاد الجميع بالخدمة المقدمة للمواطنين، وهناك طلب متزايد عليها، خاصة أن آخر قطار جرى شراءه كان عام 1982، وبالتالي ل ابد من دعم هيئة السكة الحديد بقطارات حديثة.

«نعيم»: هناك خطة لتحويل مصر لمركز إقليمي لوجستي

وأشار «نعيم» إلى أن هناك خطة لتحويل مصر لمركز إقليمي لوجستي، وربط الطرق والسكة الحديد بالموانيء، وربطهم بالمناطق الصناعية، وأصبحنا نشترط المكون المحلي، ويجري حاليا التنسيق مع شركة «تالجو» لإنشاء مصنع في مصر.

في السياق نفسه، قال النائب كمال أبو جليل، إنه بعد دراسة مسودة الاتفاقية ومراجعة الشروط التمويلية، تبين أنها مناسبة للهيئة من حيث معدل الفائدة وفترة السماح وفترة السداد.

وأكدت النائبة رحاب موسى، أن الدولة عازمة على بناء شبكة طرق وسكة حديد تتناسب مع مكانة مصر الدولية الحالية، خاصة أننا على مشارف الجمهورية الجديدة، التي تضع فيها الدولة خططا تنموية لجذب الاستثمارات، وزيادة إعداد السائحين القادمين لمصر.