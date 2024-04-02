وكيل «نقل النواب»: خطاب السيسي يتضمن رؤية واضحة لاستكمال الإنجازات

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إنّ جلسة أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليوم، بدايةُ مرحلةٍ جديدةٍ من البناء والتنمية بالبلاد، واستكمال ما بدأه الرئيس من إنجازات، خلال السنوات الماضية.

وأضاف قرقر، في تصريحات اليوم، أنّ خطاب الرئيس السيسي، اليوم، كان معبرًا عن مدى حرص وإصرار الرئيس على مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، مشيرًا إلى أنّ الخطاب تضمّن رؤية واضحة لاستكمال الإنجازات، خلال المرحلة المقبلة في مختلف المحاور، سواء على مستوى صعيد علاقات مصر الخارجية والعمل على حماية وصون أمن مصر القومي، أو على الصعيد السياسي واستكمال وتعميق الحوار الوطني، خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريكٍ أساسي في قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

زيادة متحصلات مصر من النقد الأجنبي

وأكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أنّ تلك الاستراتيحيات من شأنها توفير الملايين من فرص العمل وزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.

وثمّن قرقر، تأكيد الرئيس السيسي على تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم.

ونوّه وكيل لجنة النقل مجلس النواب بأهمية إعلان الرئيس دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.