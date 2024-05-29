رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس الوزراء: ثبات عدد سكان مصر لمدة 10 سنوات يُنهي أزماتنا الاقتصادية

كتب:

عمرو هلال
04:22 م | الأربعاء 29 مايو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه حال ثبات عدد سكان مصر لمدة 10 سنوات سيتغير شكل الاقتصاد ويكون للدولة قدرة كبيرة على حل الأعباء المتراكمة، وعلاج الفجوة الموجودة بالمستشفيات والمدارس والخدمات، متابعًا: «عندنا فجوة معينة في الفصول وجرى وضع خطة لحل الأزمة، وحال عدم زيادة عدد السكان سننجح في الوصول إلى العدد المثالي من الفصول والمدارس وأيضا الطلاب داخل الفصول».

 دول أخرى ربطت موضوع الدعم بعدد الأفراد

ونوه «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، بأن دولا أخرى ربطت موضوع الدعم بعدد الأفراد، وهناك أفكار جديدة وتجارب للدول في هذا الموضوع.

وشدد على أنه يطلب عند دراسة ومناقشة قضية الدعم توجيه الموضوع للمساعدة في ضبط الزيادة السكنية، ومن الممكن أن تكون أحد النقاط في وضع المنظومة الجديدة لتشجيع المواطن ويعرف أنه كلما يساعد الدولة في ضبط الزيادة السكانية يستفيد من الدعم.

اقرأ المزيد:

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.. مجموعة شركات محمد الحداد تشارك في النسخة الخامسة من معرض The Big 5 Construct Egypt

شيخ الأزهر يعزي الدكتور مصطفى مدبولي في وفاة والدته

رئيس مجلس النواب ينعى والدة الدكتور مصطفى مدبولي
بقلم عمرو هلال