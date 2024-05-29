وكيل «أوقاف كفر الشيخ»: تكثيف الأنشطة الدعوية والبرنامج الصيفي للطفل

التقى الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، بالأئمة «قادة فكر»، اليوم الأربعاء، لمٌناقشة تكثيف الأنشطة الدعوية والبرنامج الصيفي للطفل خلال العطلة الصيفية، وأهمية بناء وعي رشيد مستنير.

تجويد البرامج والأنشطة الدعوية

وشدّد وكيل الوزارة، على تجويد البرامج والأنشطة الدعوية، والالتزام بموضوع ووقت خطبة الجمعة، وأيضًا الاجتهاد في الدعاية المجتمعية لمشروع صكوك الأضاحي والذي يعود بالنفع والفائدة على الأسر الأولى بالرعاية بعزة وكرامة.

وطالب وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بالأئمة «قادة فكر»، ببذل أقصى الجهد في البرنامج الصيفي للطفل وفي الأنشطة الصيفية والمقارئ القرآنية المتعددة.

ما هو «قادة فكر»؟

جدير بالذكر أنّ «قادة فكر» هو أحد البرامج التدريبية التي أطلقتها وزارة الأوقاف في وقت سابق، في إطار خطة الوزارة المستمرة لتأهيل وتدريب العاملين بها، والارتقاء بمستواهم علميًّا وإداريًّا وفنيًّا، وعملًا على تجديد الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.