سعر رغيف الخبز على بطاقة التموين بدءا من يونيو 2024

يشهد شهر يونيو المقبل تطبيق قرار الحكومة الجديد الخاص برفع سعر رغيف الخبز المدعم على بطاقة التموين، والذي يستحقه 71 مليون مواطن مدرجين على ما يقرب من 21 مليون بطاقة تموينية.

سعر رغيف الخبز على بطاقة التموين يونيو 2024

وقررت الحكومة رسميًا رفع سعر رغيف الخبز على بطاقة التموين بدءا من شهر يونيو المقبل إلى 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش، مع استمرار دعم سعر الرغيف والذي يصل فيه تكلفة انتاجه إلى 125 قرشًا.

ووفقًا لتصريحات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإنَّ الدولة ستظل ملتزمة باستمرار الدعم، موضحًا أنَّ سعر رغيف العيش لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، مما يحمل الدولة أعباء مالية تزداد بصورة كبيرة للغاية.

منظومة رغيف الخبز

وبدءا من شهر يونيو المقبل، فإن منظومة دعم الخبز تشمل التالي:

- صرف 5 أرغفة يوميًا لكل مواطن على بطاقة التموين.

- قيمة الرغيف الواحد 20 قرشًا.

- إجمالي حصة المواطن اليومية من الخبز تبلغ جنيه واحد (5 أرغفة وسعر الرغيف 20 قرشًا).