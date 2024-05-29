«القاهرة الإخبارية»: توقيع 6 اتفاقيات بين مصر والصين في عدة مجالات

قال أحمد بشتو، موفد قناة «القاهرة الإخبارية» في بكين، إن مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصين كانت أكثر من رائعة إذ تعد الزيارة الثامنة للرئيس السيسي، منذ توليه دفة حكم البلاد، حيث عزفت الموسيقى العسكرية الصينية نشيد «مصر أُمنا»، هذا يدل على مدى تطابق المصالح والرؤى ومدى الأُفق السياسي والرحب بين القاهرة وبكين.

اتفاق المشاركة الاستراتيجية الشاملة

وأضاف «بشتو»، خلال رسالة على الهواء، أنه بعد مراسم الاستقبال الرسمية، وقع الجانبان 6 اتفاقيات كبرى في عدة مجالات واسعة، وهو ما يعزز المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين.

أما على مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي، أوضح «بشتو»، أن هناك تطابقا كبيرًا في وجهات النظر فيما يخص قضايا الشرق الأوسط، حيث أكدت الصين على لسان رئيسها شي جين بينج ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنع تهجير السكان هناك قسريا، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.