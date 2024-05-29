محافظ المنيا: تجهيز 100 لجنة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة بجميع المراكز

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً مٌوسعاً، اليوم الأربعاء، لاستعراض خطة استعدادات انطلاق ماراثون امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 – 2024، التي تنطلق الاثنين 10 يونيو المقبل، جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، ومُمثل مديرية الأمن، وحمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، ورؤساء الوحدات المحلية التسع، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الإدارات التعليمية والجهات المعنية

رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء

أعلن محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، لافتا إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمُتابعة الموقف أولا بأول بالتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمديرية التربية والتعليم بجميع المراكز، منذ وصول أسئلة الامتحانات حتى توزيعها، مؤكدا ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والمراقبين باللجان.

وجه محافظ المنيا الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم أوجه الدعم لمديرية التربية والتعليم في إجراء أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمُحيط المدارس، بصفة دورية ومُستمرة، بالإضافة للتنسيق مع إدارة المرور، لمنع التزاحم بمحيط اللجان، مشدداً على ضرورة تضافر جهود الأجهزة التنفيذية من أجل خروج الامتحانات بالصورة الطيبة و اللائقة بمحافظة المنيا.

توفير طبيب داخل كل لجنة مع إسعاف مجهز

كما وجه مسؤولو مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية الأمن، لعمل كردون أمني بمحيط اللجان، مؤكداً اتخاذ كل الإجراءات الصحية اللازمة وتوفير طبيب داخل كل لجنة مع إسعاف مُجهز على مستوى عالٍ، إضافة لسيارة مطافئ خارج اللجنة خلال فترة الامتحانات، مُشيراً إلى التنسيق مع كل الجهات لتوفير الاستراحات اللازمة، وتجهيزها بجميع الخدمات اللازمة لمٌراقبي اللجان.

أوضح حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه جرى تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة، مُشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، يبلغ 37 ألفا و432 طالباً وطالبة.