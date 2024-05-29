انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن بسوق الصاغة.. بكم عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء انخفاضاً جديداً في الأسعار، عقب التراجع الذي شهده الذهب خلال التعاملات الصباحية، ومن ضمنها عيار 21 الذي تراجع بقيمة 15 جنيهاً في الجرام الواحد، وهو العيار الأكثر انتشاراً وشيوعاً داخل مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير الذي أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 3566 جنيهاً للشراء، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعدما سجل خلال التعاملات الصباحية 3583 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 3120 جنيهاً للشراء، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعدما سجل خلال التعاملات الصباحية 3135 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء، خلال التعاملات المسائية 2674 جنيهاً للشراء، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعدما سجل خلال التعاملات الصباحية 2687 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 24960 جنيهاً للشراء، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعدما سجل خلال التعاملات الصباحية 25080 جنيهاً.