جولد بيليون: تراجع في أسعار الذهب المحلية عقب الانخفاض العالمي

سجلت أسعار الذهب المحلي انخفاضا خلال منتصف تداولات اليوم الأربعاء، بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار أمس، الذي انتهى بالتراجع، لينخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم، ويبقى الترقب قائما في الأسواق بشأن توقعات سعر الفائدة الأمريكية وبيانات التضخم التي تصدر نهاية الأسبوع.

وافتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3140 جنيها للجرام ليسجل بعدها أدنى مستوى عند 3125 جنيها للجرام ليتداول حالياً عند المستوى 3130 جنيها للجرام، وفق تحليل جولد بيليون.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 10 جنيهات ليختتم جلسة الأمس عند المستوى 3140 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3130 جنيها للجرام، وكان قد سجل أعلى مستوى يوم أمس عند 3165 جنيها للجرام.

ارتباط كبير بين السعر العالمي والمحلي

تحرك أسعار الذهب المحلي يظهر ارتباطا كبيرا بالسعر العالمي، ويشهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية تغيرات طفيفة خلال جلسة اليوم ليصل متوسط السعر حالياً عند المستوى 47.45 جنيه لكل دولار، ليظهر تراجعا محدودا مقارنة مع متوسط سعره يوم أمس.

هذا وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن انخفاض قيمة عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 23.2% خلال شهر مارس الماضي على المستوى السنوي ليبلغ العجز 2.37 مليار دولار بعد أن كان 3.09 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.