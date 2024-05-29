تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 29-5-2024 في محال الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 29-5-2024، تراجعا طفيفا بقيمة 5 جنيهات وفق بيانات الأسعار من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ومؤسسة «جولد بيليون» 3135 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في السوق

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية نحو 3583 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2687 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، فسجّل نحو 25 ألفًا و80 جنيهًا دون سعر المصنعية والضريبة.

جاءت الأسعار عقب انخفاض الطلب على الذهب الفترة الحالية، وتراجع السعر العالمي وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتشهد أسعار الذهب عالميًا في الوقت الحالي ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2343 دولارًا.