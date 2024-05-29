ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب؟.. عالم أزهري يجيب

أجاب الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال متصلة حول: «ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب؟».

وقال «قابيل»، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، حلقة برنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء: «التعلق بالدعاء مرتبط بـ أسماء الله الحسنى، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِه)».

وتابع العالم الأزهري: «هناك روايتان البعض يقول يا حي يا قيوم، اسم الله الأعظم، وهناك حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهمّ إني أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علمته أحدًا من خلقِك أو استأثرت به في علمِ الغيبِ عندك، يا ربنا أن تقضيَ لنا الحوائج وتصرف عنَّا السوء بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين».