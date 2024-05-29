رئيس «المصريين الأحرار»: العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورا في عهد السيسي

قال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، إن العلاقات المصرية الصينية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد تقدمًا ملحوظًا على كل الأصعدة، سواءً الاستراتيجية أو السياسية أو الاقتصادية أو حتى الثقافية، موضحًا أن الصين دولة مهمة جدا في المعادلة السياسية العالمية لما لها من ثقل عالمي كبير، خاصة في المجال الاقتصادي.

خليل: الزيارة تمثل نقلة نوعية في العلاقات

ويؤكد «خليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الزيارة ستعزز من الوجود الاقتصادي الصيني على الأراضي المصرية، خاصة وأن مصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا قويا يمكن للصين من خلاله نشر منتجاتها للعالم، موضحًا أن الزيارة ستمثل نقلة نوعية قوية للعلاقات المصرية الصينية بما يفيد البلدين، خاصة أن الصين لها خبرة كبيرة في عدة مجالات وتسعى مصر للاستفادة منها سواء في مشاريع البنية التحتية أو الصناعة والزراعة.

دعم القضية الفلسطينية

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الزيارة ستحقق عدة نجاحات لمصر على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية، فعلى الصعيد السياسي تسعى مصر للحصول على الدعم الصيني تجاه القضية الفلسطينية، والوقوف بجانب مصر في دعمها للقضية، ما سيعزز من موقف مصر في القضية في ظل الدعم الأمريكي والأوروبي للاحتلال الإسرائيلي، بينما من الناحية الاقتصادية فتلك الزيارة ستفح مجالات أكثر للاستثمار الصيني في مصر، وسيكون لها تأثير قوي سيشعر به المواطن المصري.

وأوضح «خليل»، أن هناك عدة مجالات يمكن لمصر الاستفادة من الجانب الصيني فيها، تشمل مجال تصنيع السيارات في ظل التقدم الصيني الكبير في صناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية التي تمثل مستقبل السيارات في العالم، بالإضافة لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، هذا بجانب الزراعة وبالأخص مجال تصنيع الآلات الزراعية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، المواطن المصري بتغيير عقليته من الاستهلاك للتصنيع، والسعي للاستفادة من الجانب الصيني، في ظل التطور الذي يشهده العالم، مؤكدًا أنه على مصر أن تستفيد من تلك المشاريع، بزيادة التعاون بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الصيني بعقد شراكات في صناعات مهمة لكلا البلدين.