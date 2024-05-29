صيانة كوبري محرم بك بالإسكندرية على مرحلتين.. اعرف التحويلات المرورية

أعلنت محافظة الإسكندرية بدء إجراءات صيانة ورفع كفاءة كوبري محرم بك على مرحلتين، على أن تتم تحويلات مرورية للتسهيل على المواطنين حركة الانتقال خلال تلك الفترة.

بدء إجراءات صيانة ورفع كفاءة كوبري محرم بك

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن المرحلة الأولى تبدأ اعتبارًا من الجمعة 31/ 5/ 2024 لمدة 15 يوم، ومن المقرر الانتهاء منها قبل بداية عطلة عيد الأضحى، على أن تبدأ المرحلة الثانية عقب عطلة عيد الأضحى لمدة 15 يوما أخرى.

تحويلات مرورية بسبب صيانة كوبري محرم بك

أوضحت المحافظة أن هناك تحويلات مرورية بالتزامن مع المرحلة الأولى لصيانة كٌوبري محرم بك وهي التي تشمل:

1_ غلق كلى للاتجاه أعلى كوبري محرم بك للقادم من طريق الكورنيش باتجاه الطريق الصحراوي، وتحويل الحركة المرورية للجهة المٌقابلة أعلى الكوبري.

2_ تحويل الحركة المرورية للقادم من الطريق الصحراوي إلى الاتجاه السطحي أسفل كوبري محرم بك باتجاه محور المحمودية ثم الدوران والعودة للحارة السطحية أسفل كوبري محرم بك مرة أخرى والخروج إلى اتجاه نفق قناة السويس والكورنيش، ويٌمكن لقائدي السيارات سلوك الطريق الدائري أو طريق المطار بديلًا عن طريق المحمودية.