تفاصيل خطة محافظة الإسكندرية للاستعداد لعيد الأضحى.. غرامات للمخالفين

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، القرار رقم 208 لسنة 2024 بشأن خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان صحة وسلامة المواطنين.

وتضمنت الخطة العديد من القرارات المهمة، بينها حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية في الطرق العامة، مع فرض غرامة 3 آلاف جنيه على المخالفين، بالإضافة إلى تكليف شركة نهضة مصر بجمع والتخلص الآمن من مخلفات الذبح، مع قيام شركة الصرف الصحي بتطهير المواقع بعد الانتهاء من عملية الذبح.

غرامات مالية

وتضمن القرار تكثيف الحملات التفتيشية على محال الجزارة للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة، مع إغلاق أي محل مخالف لمدة 60 يومًا وغرامة مالية وكذلك فرض غرامة 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة بيئية بقيمة 25 ألف جنيه على المخالفين لشروط الذبح وإقامة الشوادر.

ووجه محافظ الإسكندرية بالسماح للمواطنين بذبح الأضاحي مجانًا في المجازر الحكومية المعتمدة خلال أيام العيد، وكذلك لأصحاب محال الجزارة ببيع لحوم الأضاحي المذبوحة في المجازر المعتمدة خلال أيام العيد وأيام التشريق.

شروط صارمة على إقامة شوادر الذبح

كما وجه المحافظ بتطبيق شروط صارمة لإقامة شوادر الذبح المؤقتة في محيط محال الجزارة، تشمل الحصول على تصريح مسبق ومعاينة ميدانية من قبل لجنة مختصة، وتشكيل لجنة للإشراف على تطبيق الخطة، تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، مثل الأحياء، وشرطة المرافق، والطب البيطري، والصرف الصحي.