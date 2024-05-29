سيدة بريطانية تعود من الموت بعلاج آلي جديد للسرطان

منذ أقل من عامين، عانت سيدة بريطانية من أعراض شديدة تسببت في ضيق تنفسها بشكل أكبر، لدرجة أنها كانت توقف عن التحدث في منتصف كلامها حتى تتمكن من التقاط أنفاسها وتعود مجددا لاستكمال الحديث.

توجهت على الفور إلى أحد المستشفيات للاطمئنان على صحتها، ما جعل الأطباء يرسلونها إلى قسم الطوارئ لإجراء الاختبارات الطبية اللازمة، لتكن هنا الصدمة الكبرى وهى تشخيص إصابتها بالورم في الرئة، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

عثر الأطباء على كتلة كبيرة في الرئة اليسرى السيدة البريطانية التي تدعى «مارجريت كيركهام» وتبلغ من العمر 77 عامًا، وهى أول مريضة في العالم يتم علاجها بطريقة العلاج الآلي.

ممارسة التدخين

قبل اكتشاف السيدة البريطانية بالسرطان، كانت تمارس التدخين قبل 20 عاما، ولكنها أقلعت عن التدخين، مشيرة إلى أن الورم كان كبير الحجم ، ولم يكن متاح إزالته جراحياً لأنه كان قريب من القلب ومتشابك في الممرات الهوائية الرئيسية المؤدية إلى الرئة.

الشعور بالقلق والخوف

حالة من القلق سيطرت على السيدة السبعينية بعدما أخبرها الأطباء بعدم تمكنهم من إزالة الورم، ولكن من رحم الألم يولد الأمل، حيث اقترح عليها أحد الأطباء بخضوعها لعلاج الآلي الجديد، إذ في إبريل عام 2022، خضعت للعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.

بعد ذلك نقل الأطباء السيدة إلى أحد أخصائي الرئة، لكي تجري تجربة تقنية جديدة لعلاج أورام الرئة الأصغر حجما والتي يصعب الوصول إليها، حيث يتضمن ذلك الاستئصال، إذ يتم استخدام الحرارة لتدمير السرطان، وبالفعل نجحت التجربة وشفيت السيدة من السرطان وعادة لحالتها الطبيعية في غصون أسبوع فقط.

سرطان الرئة ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا في المملكة المتحدة، حيث يتم تشخيص 40 ألف حالة سنويًا ومعدل البقاء على قيد الحياة منخفض جدًا، وفقا لما ذكره «بالاف شاه»، طبيب استشاري في صحة الجهاز التنفسي والمسؤول عن التجربة التقنية التي تسببت في علاج السيدة.

النظام الآلي يكون مدعوما بالروبوتات، حيث يتم التحكم فيه آليا باستخدام نظام قسطرة، إذ يمكنه الوصول إلى عقيدات صغيرة يصل حجمها إلى 6 مم.