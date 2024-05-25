علامات تدل على التهاب اللثة.. منها الورم والشعور بنغزات مؤلمة

التهاب اللثة مشكلة يعاني منها الكثيرون، فهو مرض يتسبب في حدوث تهيج واحمرار ونزيفً في أجزاء اللثة المحيطة بقاعدة الأسنان، وقد يصاب به الأشخاص نتيجة عدم الحفاظ على نظافة وصحة أسنانهم، وهناك العديد من العلامات التي تدل على إصابة الشخص بالتهاب في اللثة، نوضحها في السطور التالية.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور عمرو محسن طبيب الفم والأسنان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هناك علامات عديدة تدل على التهاب اللثة منها وجود احمرار في اللثة ونزول دم مع غسيل الأسنان بالفرشة، فضلا عن وجود ورم في أجزاء باللثة ما يؤدي إلى الشعور بالنغز الدائم بها.

علامات تدل على التهاب اللثة

ونصح «محسن» الأشخاص بضرورة التقليل المشروبات الساخنة لتجنب الإصابة بالتهاب اللثة، مع مراعاة غسل الأسنان بالطريقة الصحيحة واستخدام مضمضة للأسنان، وفي حال عدم التخلص من الألم يجب التوجه للطبيب للاطمئنان على صحة اللثة والتنظيف الدائم للجير والتصبغات.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة والسكان طرق الوقاية من التهاب اللثة والتي جاءت منها تنظيف الأسنان بشكل يومي وكذلك اتباع العادات الصحية والتوقف عن التدخين، فضلا عن عدم التعرض إلى ضغوطات يومية، ويجب توقف الشد على الأسنان بشكل مبالغ فيه.

علاج التهاب اللثة داخل المنزل

قدمت الصحة خطوات مهمة لعلاج التهاب اللثة داخل المنزل ومنها:

- المضمضة بالماء والملح.

- التنظيف الخاص باللثة عند طبيب الأسنان.

- استخدام الأعشاب مثل القرنفل والكركم.

- اللجوء إلى الجراحة في الحالات الشديدة.