خبير اقتصادي: اتجاه الدولة للدعم النقدي يضمن وصوله لمستحقيه الفعليين

أشاد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فيما يتعلق باتجاه الدولة إلى تحويل الدعم من العيني إلى النقدي، من أجل ضمان استمراريته، ووصوله إلى مستحقيه.

شعيب: معظم دول العالم تتجه إلى الدعم النقدي

أضاف «شعيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، خاصة أن اليوم، معظم دول العالم تتجه إلى الدعم النقدي، وأن هذا التوجه نحو النقدي، يأتي استجابة لعدد من الخبراء الاقتصاديين، قائلا: «كنا في حاجة إلى الحوكمة الرشيدة على الدعم المقدم من الدولة إلى المواطنين».

وصول الدعم إلى مستحقيه

أشار «شعيب»، إلى أن من ضمن إيجابيات الدعم النقدي، أولاً المحافظة على محدودي الدخل والفئات المستحقة للدعم، ثانيا أن يصل الدعم إلى مستحقيه، لأنه كان من غير المبرر، أن يتم إنفاق الدولة لدعم عيني، وتضع مراقبين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهو ما كان يكلفها أعباء مالية أكبر، حيث كان هناك بعض الفئات غير المستحقة التي تتسرب من أجل الحصول على الدعم.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن في ظل التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة خلال الفترة الحالية، يمكن مراقبة تقديم الدعم النقدي لمستحقيه، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف معالجة وإصلاح الخلل الهيكلي الموجود في المالية العامة، وبالتالي تُحسن من أداء المالية العامة بشكل كبير.