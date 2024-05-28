«مستقبل وطن» يعقد اجتماعا لمناقشة دعم منظومة التحول الرقمي

عقدت أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب «مستقبل وطن» اجتماعًا تنظيميًا برئاسة النائب أحمد بدوي؛ لمناقشة دعم منظومة التحول الرقمي، ووضع الخطة المستقبلية، وذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، وأعضاء بارزين من الحزب.

التحديات المستقبلية لحزب مستقبل وطن

وجرى خلال الاجتماع استعراض النجاحات السابقة ومناقشة الجهود المستقبلية، فيما دعا النائب أحمد عبد الجواد لبذل المزيد من الجهد في ظل التحديات المستقبلية.

دعم التحول الرقمي على مستوى الجمهورية

من جهته، أشاد النائب أحمد بدوي بالتطور الكبير في منظومة التحول الرقمي، مشيرًا إلى افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، كما ناقش الحضور أهمية تعزيز الخدمات الرقمية في المناطق النائية ودور التوعية في دعم التحول الرقمي على مستوى الجمهورية.