وزير المالية: الدعم النقدي أفضل في استهداف المستحقين من «السلعي»

رد الدكتور محمد معيط وزير المالية على سؤال الإعلامية لميس الحديدي هل تصريحاتك حول أن استمرار الدعم يعتبر كارثة وهل ذلك يعني أن ثمة توجها لتحويل الدعم من سلعي إلى نقدي.

أجاب وزير المالية خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، قائلا: «أقصد الوصول للمستحقين مثلا عندما نضع دعما مثل دعم الموارد البترولية لا يستفيد منه الفقير لكنه صاحب السيارة في النهاية لما نقول ندعم البنزين أو السولار لا بد من أن نعرف أن جزءا كبيرا من هذا الدعم لا يصل لمستحقيه».

وتابع: «أرى أنه من الأفضل زي ماعملنا في عام 2016 وجهنا الدعم لمستحقيه عبر برامج زيادة الدعم على بطاقة التموين وهو دعم نقدي وتحسين مرتبات ومعاشات الناس ومد التأمين الصحي الشامل لمحافظات الجمهورية كلها وهذا تكلفته كبيرة جدا».

أتم: «الدعم العيني قد يشهد إساءة في استخدام الأموال لكن النقدي أفضل وتجارب الدول كلها تقول إنه أفضل في الاستهداف للمستحقين».