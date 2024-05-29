أستاذ استثمار: الضرورة تقتضي إعادة النظر في الدعم ليصل إلى مستحقيه

قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتحدث منذ فترة عن وصول الدعم لمستحقيه، كما أن هناك قدرا كبيرا من الأموال ينفق على الدعم والضرورة تقتضي إعادة النظر في الدعم، وهناك مفاضلة بين الدعم العيني والنقدي.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تغطية خاصة»، مع الإعلامية نانسي نور، على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك هدفين من الدعم، أولهما الوصول للمستحقين، والثاني إمكانية الحصول على سلعة جيدة لها قيمة متوازنة، لافتًا إلى أنه لا يمكن القول إن الدعم يصل لنسبة 100% للمستهلك، وهناك قنوات بين الدولة والمستهلك تحصل على قدر كبير من الدعم بهدف جعل السعر مناسبا للمواطن.

وواصل: «يجري البحث عن مستحقي الدعم الأساسي، ورئيس الوزراء، حدد خلال مؤتمر اليوم خطوات ترشيد عملية الدعم، ولا يمكن للدولة في هذا التوقيت أن تلغي الدعم، لكن الفكرة في الترشيد والوصول بالأسعار إلى حالة توازن».