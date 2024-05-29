رامي جمال يحتفل بتصدر أغنية «بيكلموني» الأكثر استماعا في مصر

احتفل المطرب رامي جمال، عبر ستوري حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر أغنيته الجديدة بيكلموني من ألبوم خليني أشوفك قائمة الأغاني الأكثر في مصر.

وكتب رامي جمال: بيكلموني قائمة الأكثر استماعا في مصر.

أغنية بيكلموني تتصدر التريند

احتفل رامي جمال مؤخرا بتصدر أغنية بيكلموني التريند في عدد من الدول العربية، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: «ترند 1 مصر والسعودية والكويت شكرا من قلب قلبي فعلا النجاح ده بسببكم انتم شكرا للصناع وكل القائمين على الألبوم وشركتي وكل التيم بتاعي».

ألبوم خليني أشوفك لرامي جمال

وطرح مؤخرا جمال ألبوم «خليني أشوفك» والذي ضم 15 أغنية هي: «خليني أشوفك، بقول واكدب، بضيع وقت، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، أنسى أسمك، شاهد الله، بيكلموني، قولي آه، ذكريات هوانا، أهو، وسوء تفاهم، فستانك أبيض».