جهود الحكومة في دعم السلع التموينية.. زيادة المخصصات إلى 451.7 مليار جنيه

تبذل الحكومة جهودا مضنية في مواجهة التضخم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم السلع التموينية، إذ ارتفعت المخصصات الموجهة للدعم في الموازنة الجديدة 2023-2024 إلى 451.7 مليار جنيه مقارنة بـ331.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2022/2023، بزيادة نحو 36% وقد حظيت 5 هيئات اقتصادية بالزيادة الحاصلة في الدعم بالموازنة الجديدة، والقيام برفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية وتعزيز الكميات المطروحة من السلع الاستهلاكية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية إذ حرصت الدولة على توفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية.

وبالتوازي، جاءت التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمختلف المواني، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج تُقدر بنحو 2 مليار دولار وهو ما سيسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

مبادرة خفض الأسعار

كما أطلق مجلس الوزراء مبادرة خفض الأسعار إذ جرى التوافق على خفض أسعار 7 سلع أساسية من 15 إلى 25% تشمل قائمة السلع السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة، إضافة إلى الدواجن والبض، وحققت المبادرة بعض النجاحات في تحقيق الأهداف التي وضعتها فهي فرصة للتخفيف من العبء المالي على المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، على الرغم من التحديات التي تواجه المبادرة، فإنها تظل خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي في مصر.