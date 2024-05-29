مكة المكرمة مباشر تردد قناة الحج 2024.. «لبيك اللهم لبيك»

أيام قليلة تفصلنا عن المناسبة الدينية الأهم في العام بأكمله، إذ تبدأ شعائر الحج لعام 2024 التي يمارسها الحجاج هذا العام، وهناك الكثير من محبي مشاهدة شعائر الحج عبر شاشات التلفزيون حتى يستطيعون معايشة تلك الأجواء الدينية المميزة، ما يجعلهم يهتمون بمشاهدة مكة المكرمة مباشر عبر تردد قناة الحج 2024.

وتحرص قناة الحج السعودية على بث شعائر الحج مباشر من مكة المكرمة لحظة بلحظة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة الحج 2024 لمُتابعة مكة المكرمة بث مباشر، عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، كالتالي:

مكة المكرمة مباشر تردد قناة الحج 2024 على النايل سات

وجاء تردد قناة الحج السعودية 2024، كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12015.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

مكة المكرمة مباشر تردد قناة الحج 2024 على عرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 12149.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

وهناك العديد من القنوات الدينية الأخرى التي تحرص على بث شعائر الحج مباشر أيضا، وتتمثل في الآتي:

تردد قناة الناس

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12054.

- معدل الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12054.

- معدل الترميز: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.