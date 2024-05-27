تعرف على القنوات المصرية والعربية الناقلة لشعائر الحج

أقل من 3 أسابيع تفصل جموع المسلمين عن الاحتفال بمتابعة شعائر الحج الأعظم، إذ يصعد حجاج بيت الله الحرام، إلى جبل عرفات لأداء المناسك التي تعد من أهم المناسبات الدينية لدى المسلمين في العالم، إذ يتبعها حلول عيد الأضحى المبارك.

نقل شعائر الحج على الهواء

وفي ظل هذه المناسبة الدينية المهمة، تحرص عدد كبير من القنوات المصرية والعربية والدينية إلى إرسال بعثات خاصة وموفدين إلى المملكة العربية السعودية، لنقل شعائر الحج وصعود ضيوف بيت الله الحرام إلى جبل عرفات لأداء المناسك المقدسة على الهواء مباشرة، كما تحرص على استضافة نخبة كبيرة من أشهر المشايخ والفقهاء في مصر والعالم العربي للحديث عن أهمية وقفة عرفات لجميع المسلميمن التي من المنتظر أن تكون يوم السبت 15-6-2024.

القنوات الناقلة لشعائر الحج

- قناة dmc: نايل سات: 12092- أفقي- 27500.

- قناة on e: نايل سات: 10853 أفقي- 27500.

- قناة cbc: نايل سات: 11785- رأسي - 27500.

- القناة الأولي بالتليفزيون المصري: 11765- أفقي - 27500.

- قناة الناس: 12054 نايل سات - عمودي - 27500.

- مصر قرآن كريم: 10853 نايل سات - أفقي - 27500.