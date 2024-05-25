مشاهدة مباراة الأهلي والترجي مجانا.. كيف تضبط تردد قناة تايم سبورت؟

عشاق الساحرة المستديرة وخاصة جماهير القلعة البيضاء، على موعد مع لقاء مصيري نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي وفريق الترجي التونسي؛ لحسم لقب بطولة القارة السمراء على أرض، استاد القاهرة،

يتطلع جمهور وعشاق الساحرة المستديرة إلى متابعة مباراة الأهلي والترجي، والذي حصلت قناة أون تايم سبورت على حقوق البث به، ونعرض فيما يلي كيفية ضبط تردد القناة ومشاهدة المباراة مجانا.

كيفية ضبط أون تايم سبورت

يمكنك مشاهدة المباراة، عبر التردد الأرضى لقناة أون تايم سبورت UHF 32 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الإعدادات، ثم الذهاب إلى القنوات.

توليف إعداد القناة، توليف تلقائي.

انقر على بحث رقمي فقط، وانتظر التحميل.

انقر على خيار تم، واختيار قناة تايم سبورت.

كما يمن مشاهدة مباراة الأهلي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة حيث تذاع عبر قناة "bein sports HD 6".

موعد مباراة الأهلي والترجي

يأتي موعد مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر، و7 بتوقيت ليبيا، والساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والثامنة بتوقيت السعودية والأردن، والساعة 9 بتوقيت الإمارات العربية.