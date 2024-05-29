وزير التموين: سنوجه الدعم لمستحقيه بشكل أكبر.. ولا أتوقع زيادة قيمته

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن لدينا قاعدة بيانات دقيقة وسليمة، تضم مستحقي الدعم في الدولة، والمشكلة الآن في الخبز الحر، الذي لا يتوافر في كل المناطق النائية في مصر، وبالتالي لن يتم قطع الخبز عن أهالي هذه المناطق، من غير مستحقي الخبز المدعم، البالغ عددهم 10 ملايين مواطن خارج البطاقات.

وتابع «المصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المُذاع على شاشة «الحياة»: «نستهدف التحول للدعم النقدي المشروط خلال العام المقبل، بعد نتائج الدراسة التي يتم إعدادها، ومن واقع خبرتي، لن تزيد قيمة الدعم، لكن سيتم توجيهه بشكل أكبر إلى مستحقيه، وسيتمتع المواطن بقدرة أعلى في التحكم بنفقاته وصرفه، أي ارتفاع العائد على المواطن بنفس مبلغ الدعم وقيمته، بسبب زيادة فاعلية وكفاءة الدعم، ومتوقع عقد حوار مجتمعي بهذا الشأن».

وأشار إلى استهداف الدولة إنتاج وتوريد 3.7 مليون طن قمح هذا العام من المزارعين، مع زيادة المساحات الجديدة والتقاوي، وتوفيرها بأسعار جيدة.