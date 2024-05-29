خالد أبو بكر عن الرفع التدريجي للدعم: إصلاح اقتصادي حقيقي ومهم

قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300%، إلى 20 قرشا، اعتبارا من أول يونيو المقبل، أمر ضروري ومهم.

وأضاف «أبو بكر»، خلال برنامجه «كل يوم»، المُذاع على قناة «ON»، أنه يوجد 72 مليون مواطن، مستفيد من منظومة دعم الخبز، لكن في الحقيقية هناك نسبة هدر تذهب لكثير من المواطنين غير المستحقين، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس الآن فكرة الدعم النقدي.

وذكر أن الدولة تعمل على رفع الدعم بشكل تدريجي، مع زيادة برامج الحماية الاجتماعية، وجرى إحالة الموضوع للحوار الوطني، في سبيل فتح نقاش مجتمعي بشكل أكثر قوة، لافتًا إلى أن الدولة عملت على زيادة الرواتب، ورفع الحماية الاجتماعية والمعاشات، في سبيل مواجهة ارتفاعات الأسعار.

وواصل قائلًا: «التحول للدعم النقدي قادم، وسيستفيد منه المواطن بشكل أكبر.. هل الـ72 مليون مواطن يستفيدون من هذا الدعم؟.. أكيد فيه ناس اتظلمت ومخدتش حقها، وبالتالي يجب التفكير في كيفية إبقاء الدعم لصالح المستحقين.. وما فعلته الدولة اليوم، بداية إصلاح اقتصادي مؤلم، لكنه حقيقي ومهم، وهو الطريق الصحيح لقيام الاقتصاد المصري».

وتابع: «عجلة الاقتصاد المصري لن تقف، إذا واصلت الدولة والحكومة تحركاتها، خاصة بالشكل الذي بدأ مع رأس الحكمة وما أعقبها.. بجانب جولات رئيس الوزراء المستمرة».