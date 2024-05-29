شريهان تحيي ذكرى وفاة أخيها عمر خورشيد: أسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له

أحيت النجمة شيريهان ذكرى وفاة أخيها غير الشقيق، الجيتاريست والموسيقي الكبير عمر خورشيد، والذي رحل عن عالمنا في عام 1981، بعد تعرضه لحادث مروع بجانب فندق مينا هاوس في نهاية شارع الهرم، وذلك بعد انتهائه من العمل في أحد الفنادق الكُبرى بشارع الهرم.

ونشرت شريهان ستوري بصورة خورشيد، وكتبت عليها: «فضلًا وليس أمرًا أتمنى عليكم الدعاء وقراءة الفاتحة إلى أخي عمر خورشيد».

يذكر أن شريهان كانت قد تلقت خبر وفاة عمر خورشيد وهي على المسرح مع النجم الكبير الراحل فؤاد المهندس، حيث كانت تعرض مسرحية سك على بناتك، وأصيبت وقتها شريهان بصدمة عصبية ظلت تُعالج منها فترة طويلة، حيث كانت تقول دائمًا إن عمر واحد من أهم أركان حياتها.