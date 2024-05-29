تراجع جديد في سعر الدولار اليوم بالبنوك.. كم يُسجل الآن؟

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء انخفاضاً جديداً في أبرز البنوك المصرية وتحديداً بنكي الأهلي المصري وبنك مصر، حيث سجلت سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 47.25 جنيهاً للشراء، و47.35 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب الأسعار المتداولة على شاشات أسعار البنوك الآن، والمعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، حيث سجل مع بداية الفترة المسائية: 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

في حين سجل سعر الدولار الآن في بنك مصر: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، حيث سجل مع بداية الفترة المسائية: 47.33 جنيه للشراء و47.43 للبيع.

أسعار الدولار الآن في البنوك المختلفة

- سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية: 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.

- سعر الدولار الآن في بنك القاهرة: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.