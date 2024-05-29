عاجل.. تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم.. اعرف وصل كام

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الآن، ليتراوح بين 47.28 و47.43 جنيه، وفقًا للأسعار المتداولة على شاشات أسعار البنوك الآن.

سعر الدولار اليوم

ترصد «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بعد تراجعه الآن في البنوك، وفق آخر تحديث لمواقع البنوك الرسمية على الإنترنت.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع، مقارنة مع أسعار الفترة الصباحية عند 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع،

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم إلى 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع، مقارنة مع 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية.

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر 47.33 جنيه للشراء و47.43 للبيع، مقارنة مع 47.47 جنيه للبيع، و47.49 جنيه للشراء، أسعار الفترة الصباحية.

كما تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.