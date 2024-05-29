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بعد تراجع الأسعار اليوم.. اعرف الدولار والذهب بكام في مصر؟

كتب:

وليد عبد السلام
06:58 م | الأربعاء 29 مايو 2024
ذهب ودولار

ذهب ودولار

شهدت أسعار الذهب والدولار انخفاضا ملحوظا خلال اليوم الأربعاء، إذ سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم، 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع، مقارنة مع  أسعار أمس التي كانت عند  47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار21

فيما تراجعت أسعار الذهب، بنحو 20 جنيهًا، إذ يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3120 جنيهًا، مقارنة مع أسعار أمس 3140 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب والدولار

- سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

- سجل أيَضًا 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

- بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 47.33 جنيه للشراء و47.43 للبيع، في بنك مصر.

- بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه  47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

سعر الذهب في الصاغة

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3120 جنيهًا للشراء، و3100 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 2674 جنيهًا للشراء، و2657 جنيهًا للبيع.

- سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 1783 جنيهًا للشراء، و1772 جنيهًا للبيع.

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