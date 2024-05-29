استخراج كود الطالب بالرقم القومي 2024.. تتبع الخطوات

أزاحت وزارة التربية والتعليم الستار عن طريقة استخراج كود الطالب بالرقم القومي 2024، وذلك من خلال الدخول على رابط خصصته الوزارة للطلاب على مستوى الجمهورية، والذي سيتيح جميع البيانات للطلاب، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

خدمة جيدة لاستخراج كود الطالب بالرقم القومي 2024

وتقدم «الوطن» خدمة جيدة لاستخراج كود الطالب بالرقم القومي 2024، وكذلك خطوات الاستعلام عن هذا الكود بالرقم القومي، الذي سيتمكن من خلاله من الدخول على الفصول الافتراضية ومنصة الامتحانات الخاصة بالتعليم عن البعد، وذلك في إطار سلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات استخراج كود الطالب بالرقم القومي 2024

ويستطيع الطالب أو ولي الأمر، الدخول على الموقع لاستخراج كود الطالب بالرقم القومي 2024، والاستعلام عنه من هنــــــــــــــــا ، واتباع الخطوات التالية:

ـ يتم إدخال الرقم القومي للطالب، الموجود بشهادة الميلاد.

ـ تسجيل تاريخ الميلاد، محافظة الميلاد، اختيار النوع.

ـ الضغط على «تسجيل دخول».

- اختيار الضغط على الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2024.

من جانبها، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دليل إرشادات، أكدت فيه ضرورة استعانة الطلاب بالمنصات التعليمية، والتي تتمثل في منصة حصص مصر، ومنصة البحث المباشر، وبنك المعرفة المصري، ومنصة إدارة التعلم، مؤكدة أن هذه المنصات تشمل مجموعة متميزة من الخبراء المتخصصين الحريصين على إعداد المادة العلمية بطريقة سلسة حتى يتمكن الطلاب من فهمها، مشيرة إلى أنها حريصة على توفير جميع الخدمات التعليمية إلكترونيًا، وتوفير مجموعة متنوعة من المنصات التعليمية للطلاب بمختلف المراحل التعليمية، للاطلاع على المقررات الدراسية والتدريب على طريقة الامتحانات الجديدة.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، شدد على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستفادة من جميع هذه المنصات التعليمية والتدريب على نظام التعلم الجديد من خلالها.