طريقة معرفة كود الطالب والاطلاع على رقم الجلوس إلكترونيا

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة معرفة كود الطالب، تزامنا مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، موضحة أن الرقم التعريفي للطالب هو كود الطالب على قاعدة البيانات المركزية للطلاب، ويمكن للطالب الحصول عليه من المدرسة.

تفاصيل معرفة كود الطالب

ولمعرفة كود الطالب، أوضحت المدارس على حساباتها بـ«فيسبوك»، أنه يمكن الحصول على كود الطالب من المدرسة بالرقم القومي، ويتم التعرف عليه من خلال إيصال سداد رسوم الامتحان بالبريد المصري.

وحددت وزارة التربية والتعليم، خطوات تفعيل البريد الموحد، من خلال «الحساب المدرسي الموحد المعلم /الطالب»، موضحة أنه يمكن الدخول على الرابط المخصص لذلك، ثم يختار الطالب «حساب الطالب»، ويدخل رقم للطالب أو الكود الخاص به، ثم يضغط على «أنا لست برنامج».

عقب إتمام تلك الخطوات يقوم الطالب بكتابة رقم الهاتف المحمول الخاص به والبريد الإلكتروني بالمدرسة وكلمة المرور المرسلة مع الطالبة، وإعادتهم مرة أخرى في المكان المخصص ثم الضغط على «أنا لست برنامج»، بعدها يتم إرسال كود التفعيل على البريد الإلكتروني، ثم يظهر للطالب الإيميل الموحد، وكلمة السر المستخدمة في تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

كل ما تود معرفته عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

- أتاحت وزارة التربية والتعليم البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة.

- البيانات تتضمن رقم الجلوس واللجنة والمواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان.

- يمكن الحصول على أرقام الجلوس من هنا.

- سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية يوم الأحد 21 مايو الجاري.

- يتم تسليم أرقام الجلوس للطلاب من المدارس اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 22 مايو الجاري.