«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف خالية بمرتبات مجزية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية في إحدى شركات الحلويات والمشروبات الشهيرة، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، إذ يتم تنظيم اليوم التوظيفي المفتوح للشركة، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب للحصول على مصدر دخل شهري ثابت خاص بهم.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة كل التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية المطلوبة من الشباب والرياضة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الوظائف المطلوبة والشروط وحقوق ومميزات الوظائف، فضلا عن تفاصيل الملتقى التوظيفي، كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

يتم تنظيم الملتقى التوظيفي في مقر مديرية الشباب والرياضة، بقاعة التعليم المدني – كورنيش النيل – بني سويف، ليكون يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024، ليبدأ الساعة 10 صباحاً وحتى 4 مساء.

الوظائف المطلوبة

- كاشير.

- كول سنتر.

- منسق بيع شرقي.

- منسق بيع غربي.

- منسق بيع آيس كريم.

- باريستا.

-عمال نظافة.

- أفراد أمن.

- مساعد مدير فرع.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عالٍ.

- أن يكون حسن المظهر ولبقا في الحديث.

- أن يكون لديه خبرة من عام لـ عامين بـ مجال الوظيفة.

- يجب ألا يتجاوز سن المتقدم للوظائف 30 عامًا.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين رواتب مجزية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينا اجتماعيا.

- توفر الشركة للعاملين فرصا للترقي لوظيفة مشرف.