أستاذ علوم سياسية: العالم يمر بلحظة عدم استقرار كُبرى

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن العالم يمر بلحظة عدم استقرار كبرى على مستوى النظام الدولي والإقليمي، مشيرًا إلى أن العديد من الثوابت التي كانت مستمرة على المستوى الدولي تتغير بشكل سريع للغاية.

حرب غزة كانت كاشفة لتراجع المكانة الدولية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط

وتابع «كمال»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، والمُذاع على شاشة «قناة ten»، مساء الأربعاء، أن حرب غزة كانت كاشفة لتراجع المكانة الدولية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وصعود الدور الروسي والصيني، والتنسيق بين البلدين على الساحة الدولية، وهذا الأمر ظهر جليًا في الحرب على غزة.

القيم الأخلاقية للغرب انهارت بسبب الحرب على غزة

وأضاف أن القيم الأخلاقية للغرب انهارت بسبب الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن الحرب في غزة تمر بلحظة صعبة، بعد فشل المفاوضات الخاصة بالتهدئة.