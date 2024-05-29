«السلع التموينية»: سلمنا المواطنين 89 مليار رغيف مدعم خلال السنة المالية الحالية

قال حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن منظومة الدعم تخدم 72 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز، متابعًا: «لدينا توجه عام للدولة بأن أى شيء في مقدور الموازنة تستوعبها لرفع كاهل الأعباء عن المواطن الدولة تقوم بها وتستوعبها من خلال موازنتها وموازنة الوزارات والمالية».

وأضاف الجراحي خلال مداخلة ببرنامج «كل يوم»، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة «ON»، أن هناك تواصلا مع الجهات والعمل على تنقية البطاقات لوصول الدعم لمستحقيه، وعدد المستفيدين يزيد ولا يقل، لافتا إلى أنه منذ 1/7 /2023 وحتى الآن بلغ عدد أرغفة الخبز التى تم تسليمها للمواطنين المستفيدين 89 مليارا و135 مليون رغيف خبز.

ترشيد دعم الخبز لا يعني زيادة في السعر

ولفت إلى أن الخطوة التي تم اتخاذها اليوم ما هي إلا ترشيد للدعم وستظل قيمة وزن الخبز كما هي، وإعادة توجيه هذا الدعم لدعم سلع وخدمات أخرى يستفيد منها المواطن، والدولة قد تضطر لتحريك أسعار عدد من السلع المدعومة.

وذكر أن تكلفة رغيف الخبز الواحد في 2023 وصلت لـ 1.25 جنيه، بينما يحصل عليها المواطن بسعر 5 قروش، وهناك انخفاضات في أعداد المستفيدين من دعم الخبز، في ظل عمليات التنقية المستمرة.