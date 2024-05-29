الحكومة تقر 6 زيادات للحد الأدنى للأجور في خمس سنوات.. دعم غير مسبوق للموظفين

أكد تقرير حكومي أن الحد الأدنى للأجور، شهد 6 زيادات متتالية منذ فبراير 2019، آخرها في مارس 2024، إذ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 6000 جنيه، وذلك في إطار حرص الحكومة على مساندة المواطن المصري في ظل الأزمات الاقتصادية.

تطور الحد الأدنى للأجور في مصر منذ 2019

ورصد تقرير حكومي، تطور الحد الأدنى للأجور في مصر، كالتالي:

- رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019.

- تقرّر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2400 جنيه.

- بحلول يناير 2022 وصل إلى 2700 جنيه.

- ارتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023، وسبتمبر 2023 على الترتيب.

6000 جنيه آخر زيادة في الحد الأدنى للأجور

- جاءت الزيادة الأخيرة في مارس 2024 عند 6000 جنيه، مع إقرار التعجيل في التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وهكذا بلغت الزيادة الصافية في الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية، بزيادة تقدر بـ 400% خلال الفترة (2019حتى 2024).

وكان مجلس الوزراء، قد وافق في مارس الماضي، على زيادة الحد الأدنى للأجور لـ العاملين بالدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى 6 آلاف جنيه لأصحاب الدرجة السادسة، وزيادة من 1000 إلى 1200 جنيه كل حسب درجته الوظيفية.