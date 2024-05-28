«الغرف التجارية»: تطبيق نظام إلكتروني لمتابعة وصول السلع التموينية للمستهلك

قال أحمد جابر عضو اتحاد الغرف التجارية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تبدأ في تطبيق نظام «إلكتروني» كامل لصرف سلع المقررات التموينية، بهدف ربط مراحل وصول المواد التموينية بداية من خروجها من المصنع حتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

وأضاف «جابر» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أنّ هذه المنظومة الجديدة تعمل على نظام «سيستم» إلكتروني مُحكم لمراقبة خط سير السلعة، موضحًا: «المستهلك سيبقى كما هو بصرف المواد التموينية على نفس الكارت من الأماكن المخصصة».

وأكد أنّ الهدف من المنظومة الرقابة على سير عملية صرف السلع، لضمان وصول المواد التموينية إلى مستحقيها دون وجود أي نوع من أنواع الغش، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة هي إحدى آليات الوزراة لضبط الأسواق وضمان وجود رقابة ومتابعة مستمرة من قبل الوزارة، لمتابعة مؤشرات صرف المواد وبالتالي يتم تغذية الأسواق بشكل مستمر حتى لا يحدث أي عجز في أي سلعة.