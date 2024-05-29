مبادرة «تقدر في 10 أيام» التابعة لحياة كريمة تصل إلى سوهاج.. اعرف التفاصيل

تستكمل مؤسسة حياة كريمة بمحافظة سوهاج، أنشطة مبادرة «تقدر في 10 أيام»، التي تهدف إلى تقديم حلقات علمية مُسجلة لمقررات الثانوية العامة.

تقدر في 10 أيام بسوهاج

وتواجدت المبادرة في مدرسة الشيماء الثانوية بنات بمدينة سوهاج، بحضور رحاب مختار منسقة مدينة ومركز سوهاج بمؤسسة حياة كريمة، وصلاح الدين محمد عبدالرسول باحث اجتماعي بالمؤسسة، بالإضافة إلى مجموعة من المتطوعين.

تتم هذه المبادرة بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم بالتعاون، وبإشراف ومتابعة من الدكتور محمود نجاح منسق حياة كريمة بمحافظة سوهاج.

تنظيم مراجعات لطلاب الثانوية العامة

تهدف المبادرة إلى تقديم مراجعات نهائية لجميع مواد الثانوية العامة بمختلف فروعها، وجرى تقديمها على مدار 10 أيام متواصلة بالمجان، حيث تتضمن نماذج لشكل الأسئلة وكيفية حلها في امتحانات الثانوية العامة.

تشمل مبادرة تقدر «في 10 أيام» حصصًا يومية تستمر 4 ساعات يوميًا، تنقسم بين القسم العلمي والأدبي بالتناوب، حيث جرى تنفيذها من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا، إذ جرى توفير اللينك الخاص بجميع المراجعات للطلاب للاستفادة منها على مدار الساعة، من خلال رابط جروب مراجعة الثانوية العامة بمركز سوهاج.