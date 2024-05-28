مشاركون في قوافل «حياة كريمة»: سنتجه إلى قنطرة شرق الأسبوع المقبل

نظمت مؤسسة «حياة كريمة» قافلة طبية وبيطرية وزراعية في إحدى قرى محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع جامعة قناة السويس، والتي أعدت قناة الحياة خلال إحدى فقرات برنامجها، الحياة اليوم تقريراً عنها تم استطلاع آراء العديد من المشاركين في القافلة خلاله.

قال المهندس رفعت عمر، منسق عام مؤسسة «حياة كريمة» بمركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، إنَّ القوافل تنظّم بشكل أسبوعي بالتنسيق بين مؤسسة حياة كريمة وجامعة قناة السويس، وتضم 11 تخصصا طبيا ما بين العظام والباطنة والأطفال.

فيما أكدت داليا حسن، مسؤولة العمل الميداني بمؤسسة حياة كريمة بمركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، أنّها شاركت في قافلة بيطرية بالتنسيق مع جامعة قناة السويس والتي استهدفت الكشف المجاني والعلاج المجاني لمواشي أهل القرية، بجانب صيدلية لصرف العلاج بالمجان.

وأضاف الدكتور محمد وصفي، وكيل كلية الزراعة بجامعة قناة السويس، أنه خلال كل فصل دراسي يتم تقديم قافلة إلى إحدى، المراكز فاليوم تم تنظيم قافلة إلى قنطرة غرب وجاري تجهيز قافلة سيتم إطلاقها الأسبوع المقبل إلى قنطرة شرق.