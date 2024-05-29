إشادات واسعة عبر مواقع التواصل بجائزة «القاهرة الإخبارية»: قناة وُلدت كبيرة

عام وثمانية أشهر من الإبداع والتميز والانفرادات، استطاعت القاهرة الإخبارية من خلالها أن تتربع على عرش الإعلام العربي، حتى حصدت على جائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، خلال فعاليات اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالمنامة.

تسلم الجائزة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف، جائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، عن قناة القاهرة الإخبارية، وذلك بعد أدائها المميز خلال الفترة الماضية، فضلا عن تثبيت منافستها للقنوات العالمية والإقليمية.

الجهود التي بذلتها قناة القاهرة الإخبارية

جهود كبيرة بذلتها قناة القاهرة الإخبارية منذ انطلاقها في أكتوبر 2022، حتى أصبحت تتصدر محركات البحث العالمية، فهي قامت بتغطية العديد من الأحداث العالمية المستمرة كانت من أبرزها حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت منذ أكتوبر الماضي، لم يكن ذلك فقط، بل استطاعت «القاهرة الإخبارية» أن تحقق العديد من الانفرادات الإعلامية لدرجة أن هناك قنوات عالمية نقلت عنها الأخبار الخاصة بها، كان من بينها إعلام الاحتلال الإسرائيلي، التي نقلت انفراد القناة عند تسليم الأسيرات الإسرائيليات في معبر رفح.

الكثير والكثير من الأخبار والتغطيات الحية تمكنت «القاهرة الإخبارية» أن تثبت وجودها أمام الإعلام العربي والعالمي، فهي انطلقت تحت شعار «هنا القاهرة.. عاصمة الخبر»، وبالفعل صارت عاصمة الخبر حتى تمكنت من أن تحصل على جائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024.

إشادات بقناة القاهرة الإخبارية

إشادة كبيرة شهدتها قناة القاهرة الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوزها بجائزة التميز في الإعلام العربي، حيث أصبحت خلال الساعات القليلة حديث الجميع، إذ جاءت التعليقات كالتالي: «القاهرة الإخبارية ولدت كبيرة وهتفضل كبيرة وفخر الإعلام المصري والعربي» وأيضا: «حاجة تشرف والله أني عندنا قناة كبيرة زي دي» وكذلك «قناة تستحق.. فعلا كانت من أفضل القنوات في التغطيات في الفترة الأخيرة»، «منصة إخبارية ولدت عملاقة تابعة لكيان المتحدة العظيم اللي كلنا بنفخر ونتشرف بيه».

وكان الإعلامي أحمد الطاهري احتفل من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «هنا القاهرة الاخبارية.. عاصمة الخبر.. الحمد لله جائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024.. قطاع القنوات الإخبارية المتحدة»، حيث انهالت عليه التعليقات الإيجابية التي أثبت مدى النجاح الذي حققته القناة منذ انطلاقها.